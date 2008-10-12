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Спасение
Salvation
Спасение, 2007
2007 / Австралия
4.9
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
драма
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4.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
12 октября 2008
Режиссер
Paul Cox
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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