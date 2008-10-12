Спасение, 2007

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о выходе в прокат 4.9 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2007 Премьера в мире 12 октября 2008 Режиссер Paul Cox Все актеры и съемочная группа 1 постер

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