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Для моего отца
Для моего отца, 2008: актеры и роли
For My Father
Для моего отца
2008 / Израиль / Германия
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Для моего отца, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дрор Захави
Dror Zahavi
В ролях
Шреди Ябарин
Хили Ялон
Шломо Вишнински
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