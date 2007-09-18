Платье от кутюр, 2007

Действие картины происходит в Санкт-Петербурге, в сезон белых ночей. Маше удалось вытащить в жизни "счастливый билет" в виде американца Тима, горящего желанием жениться на красивой русской девушке. Впереди — блага заграничной жизни, но пока Маша отправляет почти все заработанные в большом городе деньги родителям в глубинку. Ради экономии даже прибегает к невинной афере: тайком сдает купленное Тимом дорогое свадебное платье обратно в бутик и возвращает деньги. А сама шьет себе новое платье, почти не отличимое от оригинала. В последнюю ночь перед свадьбой Маша спешит на встречу с женихом, но опаздывает к разведению мостов. Жених и невеста оказываются в разных частях города, разделенные рекой. Маша бродит по ночному Петербургу, в руках – пакет с подвенечным платьем. Обладая веселым и общительным характером, она легко завязывает беседы с самыми разными людьми и всем раздает приглашения на завтрашнюю свадьбу. Среди колоритных персонажей, скрашивающих Маше вынужденную прогулку, – Иван, молодой парень, чьи ненавязчивые джентльменские ухаживания вызывают в девушке ответную симпатию… Суждено ли девушке пойти в новом платье под венец?