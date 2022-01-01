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Адвокат террора Адвокат террора
Киноафиша Фильмы Адвокат террора Адвокат террора, 2007: актеры и роли
Avocat de la terreur, L' Адвокат террора 2007 / Франция
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Адвокат террора, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барбет Шредер Барбет Шредер Barbet Schroeder
В ролях
Жак Верже Бассам Абу Шариф Bassam Abu Sharif Клаус Барби Klaus Barbie
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