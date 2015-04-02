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Жесть
Киноафиша Фильмы Жесть Отзывы о фильме «Жесть»
Жесть 2006 / Россия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Жесть»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Словечко «жесть» в новом своем значении – «жесткое», «жестокое» – вошло в моду лишь недавно, однако очень быстро оказалось взято на вооружение молодыми творцами вроде талантливого, но уже изрядно поистершегося от постоянного употребления сценариста Кости Мурзенко. Тем не менее при просмотре фильма «Жесть», чья премьера прошла в «Авроре» 20 марта, гораздо чаще вспоминается первое, исконное значение этого слова, потому что странный сплав чернухи, гламура и постапокалиптической притчи, отлитый…

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ВЕНЯ 2 апреля 2015, 12:51
в кино стоит идти или дучше по телеку?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Веня 2 апреля 2015, 12:51
а Сommon вечно всякую ...ь несёт.Спасибо ребятки, теперь точно не пойдём всей компанией в 20 человек
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Полный отстой.. Вырвал пальму первенства "приз за самый отстой зимы 2006" у Бумера-2.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nobody 2 апреля 2015, 12:51
добрый день.

про фильм "Жесть". ни смотреть его, ни говорить о нем нельзя. это просто унижение для своего собственного ума и человеческого достоинства. если бы за это можно было подать в суд - я бы подала. за то, что сняли "какашку" для себя и не для кого более. одни и теже лица. (да, странно было одно - где же Саша Белый? без Безрукого теперь ни одного якобы "модного/стильного" фильма не бывает). сюжета нет. адекватной актерской игры нет. зрители вставали и уходили с фильма. он даже "малины" не достоин. только мараться. в общем - провал ВЕЗДЕ. Разоварочание полное. хотя, если интересует голый Куценко - идите. он как раз в начале фильма, а потом можно уходить. да, с кого бы из них теперь снять те деньги, что я запалатила в кино?????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ani13 2 апреля 2015, 12:51
По-моему фильм нужно было назвать "Жуть" , полезность его просмотра для себя вижу лишь в том, что теперь могу говорить, что смотреть его не стоит. Не стоит ни потраченных денег, ни потраченного времени.✊

На просмотре откровенно скучала , хотя считаю себя достаточно благодарным зрителем.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
C VS полностью согласен - бред. 200 рублей лучше бы пропил...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Playaz 2 апреля 2015, 12:51
Клевый фильм, куда лучше второго бумера, поверьте на слово
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лин 2 апреля 2015, 12:51
дя..посмотрела я сегодня этот фильм...девушка заблудилась в садоводстве✊ оччень страшно)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bely 2 апреля 2015, 12:51
Интересно, с какого перепуга кому-то этот фильм показался "жизненным"?! Если это правда, то на свою дачу я больше не ходок (там у меня примерно такая же "микросхема").

Очень непонятный фильм. С одной стороны несет идею о том, что нельзя оценивать человека с чужих слов, не узнав его. С другой стороны - таким образом эту идею доносить нельзя!!! Не все правильно поймут.

Кстати, когда я смотрел этот фильм, из зала ушло примерно 15% зрителей. Я лично досмотрел до конца. Но с трудом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Фильм жалкий, причем это особенно остро замечаешь после крутой рекламной кампании... Лифанов очень похож на какого-то мелкого злодея из Людей в черном 2. На роль Терминатора вместо Серебрякова можно было взять какого-нибудь бомжа - разницы ноль, а бабки бы сэкономили. А больше всего раздражали суперпафосные диалоги.

Но это мелочи... Главное жести-то нет. То же мне, жесть - лохушку московскую гопники напугали..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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