Наша рецензия

Словечко «жесть» в новом своем значении – «жесткое», «жестокое» – вошло в моду лишь недавно, однако очень быстро оказалось взято на вооружение молодыми творцами вроде талантливого, но уже изрядно поистершегося от постоянного употребления сценариста Кости Мурзенко. Тем не менее при просмотре фильма «Жесть», чья премьера прошла в «Авроре» 20 марта, гораздо чаще вспоминается первое, исконное значение этого слова, потому что странный сплав чернухи, гламура и постапокалиптической притчи, отлитый…