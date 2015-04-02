Словечко «жесть» в новом своем значении – «жесткое», «жестокое» – вошло в моду лишь недавно, однако очень быстро оказалось взято на вооружение молодыми творцами вроде талантливого, но уже изрядно поистершегося от постоянного употребления сценариста Кости Мурзенко. Тем не менее при просмотре фильма «Жесть», чья премьера прошла в «Авроре» 20 марта, гораздо чаще вспоминается первое, исконное значение этого слова, потому что странный сплав чернухи, гламура и постапокалиптической притчи, отлитый…
про фильм "Жесть". ни смотреть его, ни говорить о нем нельзя. это просто унижение для своего собственного ума и человеческого достоинства. если бы за это можно было подать в суд - я бы подала. за то, что сняли "какашку" для себя и не для кого более. одни и теже лица. (да, странно было одно - где же Саша Белый? без Безрукого теперь ни одного якобы "модного/стильного" фильма не бывает). сюжета нет. адекватной актерской игры нет. зрители вставали и уходили с фильма. он даже "малины" не достоин. только мараться. в общем - провал ВЕЗДЕ. Разоварочание полное. хотя, если интересует голый Куценко - идите. он как раз в начале фильма, а потом можно уходить. да, с кого бы из них теперь снять те деньги, что я запалатила в кино?????
На просмотре откровенно скучала , хотя считаю себя достаточно благодарным зрителем.✊
Очень непонятный фильм. С одной стороны несет идею о том, что нельзя оценивать человека с чужих слов, не узнав его. С другой стороны - таким образом эту идею доносить нельзя!!! Не все правильно поймут.
Кстати, когда я смотрел этот фильм, из зала ушло примерно 15% зрителей. Я лично досмотрел до конца. Но с трудом.
Но это мелочи... Главное жести-то нет. То же мне, жесть - лохушку московскую гопники напугали..
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