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Двадцать дней без войны
Двадцать дней без войны, 1976: актеры и роли
Двадцать дней без войны
1976 / СССР
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Двадцать дней без войны, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Герман
В ролях
Юрий Никулин
Людмила Гурченко
Lyudmila Gurchenko
Алексей Петренко
Ангелина Степанова
Екатерина Васильева
Николай Гринько
Люсьена Овчинникова
Михаил Кононов
Лия Ахеджакова
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