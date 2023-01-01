София, 2007

Жанр: ужасы триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 4.1 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2007 Режиссер Роберт Франке Все актеры и съемочная группа 1 постер

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