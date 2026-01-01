Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Нереальный блокбастер

Награды и номинации фильма Нереальный блокбастер 2008

Золотая малина 2009 Золотая малина 2009
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
