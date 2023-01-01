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Искусство красиво расставаться
Искусство красиво расставаться, 2005: актеры и роли
Un fil а la patte
Искусство красиво расставаться
2005 / Франция
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Искусство красиво расставаться, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Девиль
Michel Deville
В ролях
Эмманюэль Беар
Шарль Берлинг
Charles Berling
Доминик Блан
Dominique Blanc
Жак Боннаффе
Jacques Bonnaffé
Матье Деми
Mathieu Demy
Жюли Депардье
Julie Depardieu
Сара Форестье
Sara Forestier
Станислас Мерхар
Stanislas Merhar
Том Новембр
Клеман Сибони
Clément Sibony
Мишель Раскине
Патрик Тимси
Patrick Timsit
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