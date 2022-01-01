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Отелло
Отелло, 1955: актеры и роли
Отелло
1955 / СССР
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Отелло, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Евгений Весник
Yevgeny Vesnik
Андрей Попов
Ирина Скобцева
Владимир Сошальский
Евгений Тетерин
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