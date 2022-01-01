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Отелло Отелло
Киноафиша Фильмы Отелло Отелло, 1955: актеры и роли
Отелло 1955 / СССР
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отелло, 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Евгений Весник Yevgeny Vesnik Андрей Попов Ирина Скобцева Ирина Скобцева Владимир Сошальский Евгений Тетерин
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