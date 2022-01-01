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Хроника объявленной смерти
Хроника объявленной смерти, 1986: актеры и роли
Cronaca di una morte annunciata
Хроника объявленной смерти
1986 / Италия / Колумбия / Франция
5.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Хроника объявленной смерти, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Рози
Francesco Rosi
В ролях
Орнелла Мути
Ornella Muti
Руперт Эверетт
Rupert Everett
Джан Мария Волонте
Gian Maria Volonté
Ален Кюни
Alain Cuny
Ирен Папас
Irene Papas
Лючия Бозе
Lucia Bosé
Энтони Делон
Anthony Delon
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