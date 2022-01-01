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Тарас Шевченко Тарас Шевченко
Киноафиша Фильмы Тарас Шевченко Тарас Шевченко, 1951: актеры и роли
Тарас Шевченко 1951 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Тарас Шевченко, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Алов Aleksandr Alov Владимир Наумов Владимир Наумов Vladimir Naumov Игорь Савченко
В ролях
Александр Баранов Aleksandr Baranov Павел Шпрингфельд Pavel Shpringfeld Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Леонид Кмит Алексей Консовский Алексей Консовский Михаил Кузнецов Михаил Кузнецов Марина Ладынина Marina Ladynina Лаврентий Масоха Lavrenti Masokha Михаил Названов Иван Переверзев Иван Переверзев Евгений Самойлов Евгений Самойлов Вячеслав Тихонов Вячеслав Тихонов Наталия Ужвий Natalia Uzhviy Геннадий Юдин Gennadi Yudin Александр Хвыля Alexander Khvylya Владимир Сошальский Марина Стриженова Николай Гринько Николай Тимофеев Степан Шкурат Михаил Высоцкий Михаил Трояновский
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