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Тарас Шевченко
Тарас Шевченко, 1951: актеры и роли
Тарас Шевченко
1951 / СССР
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Тарас Шевченко, 1951: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Алов
Aleksandr Alov
Владимир Наумов
Vladimir Naumov
Игорь Савченко
В ролях
Александр Баранов
Aleksandr Baranov
Павел Шпрингфельд
Pavel Shpringfeld
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Леонид Кмит
Алексей Консовский
Михаил Кузнецов
Марина Ладынина
Marina Ladynina
Лаврентий Масоха
Lavrenti Masokha
Михаил Названов
Иван Переверзев
Евгений Самойлов
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