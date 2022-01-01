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Воскресный папа Воскресный папа
Киноафиша Фильмы Воскресный папа Воскресный папа, 1986: актеры и роли
Воскресный папа 1986 / СССР
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Воскресный папа, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Наум Бирман
В ролях
Тамара Акулова Тамара Акулова Вера Глаголева Вера Глаголева Михаил Кокшенов Михаил Кокшенов Галина Польских Галина Польских Борис Щербаков Борис Щербаков Нина Ургант Нина Ургант Дмитрий Гранкин Анна Нахапетова Виктор Шульгин Юрий Дуванов Антон Гранат Anton Granat Игорь Ефимов Валерий Захарьев Valery Zakharyev Кира Крейлис-Петрова Сергей Лосев Петр Семак Петр Семак
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