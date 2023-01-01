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Молодая жена
Молодая жена, 1978: актеры и роли
Молодая жена
1978 / СССР
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Молодая жена, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Менакер
В ролях
Анна Каменкова
Сергей Проханов
Анатолий Рудаков
Любовь Соколова
Lyubov Sokolova
Елена Мельникова
Галина Макарова
Игорь Озеров
Игорь Эрельт
Елена Аржаник
Эльвира Колотухина
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