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Дети Дон-Кихота
Дети Дон-Кихота, 1965: актеры и роли
Дети Дон-Кихота
1965 / СССР
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7.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Дети Дон-Кихота, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Карелов
В ролях
Владимир Коренев
Анатолий Папанов
Николай Парфенов
Лев Прыгунов
Lev Prygunov
Наталья Фатеева
Наталья Седых
Вера Орлова
Зоя Василькова
Ирина Мурзаева
Виктор Колпаков
Victor Kolpacoff
Надежда Самсонова
Валентина Березуцкая
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