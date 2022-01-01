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Два Федора Два Федора
Киноафиша Фильмы Два Федора Два Федора, 1959: актеры и роли
Два Федора 1959 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Два Федора, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марлен Хуциев Марлен Хуциев
В ролях
Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Тамара Семина Тамара Семина Николай Чурсин М. Шаманская И. Политаев Александр Александровский Н. Лопатников
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