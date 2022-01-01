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Молодая Екатерина
Молодая Екатерина, 1991: актеры и роли
Young Catherine
Молодая Екатерина
1991 / США
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Молодая Екатерина, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Андерсон
Michael Anderson
В ролях
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Франко Неро
Franco Nero
Марта Келлер
Marthe Keller
Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
Джулия Ормонд
Julia Ormond
Марк Фрэнкел
Рис Динсдэйл
Анна Канакис
Anna Kanakis
Джон Шрапнел
John Shrapnel
Хартмут Беккер
Лори Холден
Laurie Holden
Кэтрин Шлезингер
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