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Молодая Екатерина
Киноафиша Фильмы Молодая Екатерина Молодая Екатерина, 1991: актеры и роли
Young Catherine Молодая Екатерина 1991 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Молодая Екатерина, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Андерсон Майкл Андерсон Michael Anderson
В ролях
Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Франко Неро Франко Неро Franco Nero Марта Келлер Marthe Keller Максимилиан Шелл Максимилиан Шелл Maximilian Schell Джулия Ормонд Джулия Ормонд Julia Ormond Марк Фрэнкел Рис Динсдэйл Анна Канакис Anna Kanakis Джон Шрапнел John Shrapnel Хартмут Беккер Лори Холден Лори Холден Laurie Holden Кэтрин Шлезингер Katharine Schlesinger Катя Галитцин Рори Эдвардс Rory Edwards Джойс Симмондс
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