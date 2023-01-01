Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Плуто Нэш
Плуто Нэш, 2002: актеры и роли
The Adventures of Pluto Nash
Плуто Нэш
2002 / США / Австралия
Трейлер
3.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Плуто Нэш, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Андервуд
Ron Underwood
В ролях
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Рэнди Куэйд
Randy Quaid
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Джэй Мор
Луис Гусман
Luis Guzmán
Джеймс Ребхорн
James Rebhorn
Питер Бойл
Пэм Гриер
Pam Grier
Джон Клиз
John Cleese
Берт Янг
Burt Young
Мигель А. Нуньес-мл.
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Иллиана Даглас
Illeana Douglas
Джо Пантольяно
Joe Pantoliano
В прокате
Премьеры
Онлайн
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?