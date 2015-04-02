Плуто Нэш / Adventures of Pluto Nash фантастическая комедия Итак, мы видим, что в оригинале перевод названия фильма – «Приключения Плуто Нэша». Хмм., и впрямь немного по-детски, пожалуй. Что-то вроде «Приключения Электроника», или в лучшем случае – «итальянцев в России». Возможно, в звучании российско-прокатной версии лаконичного «Плуто Нэш» - интриги и впрямь побольше? Кинокомпания: Warner Bros. Режиссер: Рон Андервуд / Ron Underwood (Могучий Джо Янг, Нет слов, Городские пижоны) Сценарий:…
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