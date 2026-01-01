Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Плуто Нэш
Награды и номинации фильма Плуто Нэш
Награды и номинации фильма Плуто Нэш 2002
Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Победитель
Худший актер десятилетия
Победитель
Золотая малина 2005
Худшая "комедия" за первые 25 лет
Номинант
Золотая малина 2003
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
