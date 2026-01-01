Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Цветок кактуса Награды и номинации фильма Цветок кактуса

Награды и номинации фильма Цветок кактуса 1969

Оскар 1970 Оскар 1970
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1970 Золотой глобус 1970
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Most Promising Newcomer - Female
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
