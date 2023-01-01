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Гориллы в тумане
Гориллы в тумане, 1988: актеры и роли
Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
Гориллы в тумане
1988 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Гориллы в тумане, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Аптед
Michael Apted
В ролях
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Брайан Браун
Bryan Brown
Джули Харрис
Julie Harris
Константин Александров
Constantin Alexandrov
Иэн Глен
Iain Glen
Дэвид Лэнсбери
David Lansbury
Мэгги О`Нейлл
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