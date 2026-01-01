Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Гориллы в тумане

Награды и номинации фильма Гориллы в тумане 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая операторская работа
Номинант
