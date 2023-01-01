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Чужой 3
Чужой 3, 1992: актеры и роли
Alien 3
Чужой 3
1992 / США
7.8
Оцените
58
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Чужой 3, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Финчер
David Fincher
В ролях
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Пол МакГэнн
Paul McGann
Брайан Гловер
Brian Glover
Ральф Браун
Ralph Brown
Дэниэл Уэбб
Danny Webb
Кристофер Джон Филдс
Chris Fields
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Чарльз С. Даттон
Charles S. Dutton
Холт МакКэллани
Holt McCallany
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