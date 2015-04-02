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Чужой 3 Чужой 3
Киноафиша Фильмы Чужой 3 Отзывы о фильме «Чужой 3»
Alien 3 Чужой 3 1992 / США
7.8 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Чужой 3»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
10\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 29/07/2012 - 03:41:40




Хм... у меня третий Чужой - любимый. После него можно было лавочку закрывать и дальше не суетиться✊ Круче Финчера человека с монстрами никто не сталкивал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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