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Свинарка и пастух
Киноафиша Фильмы Свинарка и пастух Свинарка и пастух, 1941: актеры и роли
Свинарка и пастух 1941 / СССР
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Свинарка и пастух, 1941: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев Ivan Pyryev
В ролях
Марина Ладынина Marina Ladynina Владимир Зельдин Владимир Зельдин Vladimir Zeldin Николай Крючков Николай Крючков Осип Абдулов тихон Хренников
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