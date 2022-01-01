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Свинарка и пастух
Свинарка и пастух, 1941: актеры и роли
Свинарка и пастух
1941 / СССР
5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Свинарка и пастух, 1941: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев
Ivan Pyryev
В ролях
Марина Ладынина
Marina Ladynina
Владимир Зельдин
Vladimir Zeldin
Николай Крючков
Осип Абдулов
тихон Хренников
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