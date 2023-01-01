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Красная палатка Красная палатка
Киноафиша Фильмы Красная палатка Красная палатка, 1969: актеры и роли
Красная палатка 1969 / СССР / Италия / Великобритания
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Красная палатка, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Калатозов Михаил Калатозов
В ролях
Питер Финч Питер Финч Peter Finch Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Клаудия Кардинале Клаудия Кардинале Claudia Cardinale Харди Крюгер Hardy Krüger Луиджи Вануччи
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