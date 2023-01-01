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Огонь племени
Киноафиша Фильмы Огонь племени Огонь племени, 2003: актеры и роли
Огонь племени 2003 / Израиль
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Огонь племени, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Седар Joseph Cedar
В ролях
Моше Ивги Moshe Ivgy Майя Марон Maya Maron Михаэла Эшет Michaela Eshet Хани Фурстенберг Аси Даян Assi Dayan Йорам Гаон Yehoram Gaon Ошри Коэн Oshri Cohen
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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