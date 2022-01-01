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Кровавое воскресенье
Кровавое воскресенье, 2002: актеры и роли
Bloody Sunday
Кровавое воскресенье
2002 / Ирландия / Великобритания
8.0
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11
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Кровавое воскресенье, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Гринграсс
Paul Greengrass
В ролях
Джеймс Несбитт
James Nesbitt
Аллан Гилди
Жерард Кроссан
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