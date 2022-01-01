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Кровавое воскресенье
Киноафиша Фильмы Кровавое воскресенье Кровавое воскресенье, 2002: актеры и роли
Bloody Sunday Кровавое воскресенье 2002 / Ирландия / Великобритания
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Кровавое воскресенье, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Гринграсс Пол Гринграсс Paul Greengrass
В ролях
Джеймс Несбитт Джеймс Несбитт James Nesbitt Аллан Гилди Жерард Кроссан
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