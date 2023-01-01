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The TV Set Телевизор 2006 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Телевизор, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Кэздан Джейк Кэздан Jake Kasdan
В ролях
Дэвид Духовны Дэвид Духовны David Duchovny Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Йоан Гриффит Йоан Гриффит Ioan Gruffudd Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Линдсэй Слоун Lindsay Sloane Джастин Бейтман Люси Дэвис Люси Дэвис Lucy Davis Фрэн Кранц Фрэн Кранц Fran Kranz
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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