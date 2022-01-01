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Застывшие дни
Киноафиша Фильмы Застывшие дни Застывшие дни, 2005: актеры и роли
Yamim Kfuim Застывшие дни 2005 / Израиль
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Застывшие дни, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Лернер Danny Lerner
В ролях
Анат Клауснер Anat Klausner Сандра Саде Sandra Sade Ули Штернберг Uli Sternberg Пини Тавгер Мейор Кочен Ольга Соркайн
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