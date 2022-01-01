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Застывшие дни
Застывшие дни, 2005: актеры и роли
Yamim Kfuim
Застывшие дни
2005 / Израиль
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Застывшие дни, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Лернер
Danny Lerner
В ролях
Анат Клауснер
Anat Klausner
Сандра Саде
Sandra Sade
Ули Штернберг
Uli Sternberg
Пини Тавгер
Мейор Кочен
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