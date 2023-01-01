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Шум моря
Киноафиша Фильмы Шум моря Шум моря, 2001: актеры и роли
Son de mar Шум моря 2001 / Испания
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Шум моря, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бигас Луна Bigas Luna
В ролях
Леонор Уотлинг Леонор Уотлинг Leonor Watling Эдуард Фернандес Эдуард Фернандес Eduard Fernández Серджио Кабальеро Неус Агулло Пеп Кортес Pep Cortés Хуан Мунос Хорди Молья Хорди Молья Jordi Mollà
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