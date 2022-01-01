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Леопард
Леопард, 1963: актеры и роли
Il Gattopardo / Le Guepard
Леопард
1963 / Италия / Франция
8.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Леопард, 1963: актеры и роли
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Режиссер
Лукино Висконти
Luchino Visconti
В ролях
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Клаудия Кардинале
Claudia Cardinale
Ален Делон
Alain Delon
Паоло Стоппа
Paolo Stoppa
Рина Морелли
Rina Morelli
Ромоло Валли
Romolo Valli
Теренс Хилл
Terence Hill
Пьер Клементи
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