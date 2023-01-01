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Бассейн Бассейн
Киноафиша Фильмы Бассейн Бассейн, 1968: актеры и роли
La Piscine / The Swimming Pool Бассейн 1968 / Франция / Италия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Бассейн, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Дере Jacques Deray
В ролях
Роми Шнайдер Роми Шнайдер Romy Schneider Джейн Биркин Джейн Биркин Jane Birkin Ален Делон Ален Делон Alain Delon Стив Экарт Тьерри Шабер Thierry Chabert Мэддли Бэми Сюзи Жаспар Поль Кроше Paul Crauchet Морис Роне Maurice Ronet
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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