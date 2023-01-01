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Бассейн
Бассейн, 1968: актеры и роли
La Piscine / The Swimming Pool
Бассейн
1968 / Франция / Италия
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Бассейн, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Дере
Jacques Deray
В ролях
Роми Шнайдер
Romy Schneider
Джейн Биркин
Jane Birkin
Ален Делон
Alain Delon
Стив Экарт
Тьерри Шабер
Thierry Chabert
Мэддли Бэми
Сюзи Жаспар
Поль Кроше
Paul Crauchet
Морис Роне
Maurice Ronet
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