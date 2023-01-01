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Коко до Шанель Коко до Шанель
Киноафиша Фильмы Коко до Шанель Награды и номинации фильма Коко до Шанель
Coco avant Chanel Коко до Шанель 2008 / Франция
7.1 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Коко до Шанель

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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