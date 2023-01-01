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Моя жизнь без меня
Киноафиша Фильмы Моя жизнь без меня Моя жизнь без меня, 2003: актеры и роли
My Life Without Me Моя жизнь без меня 2003 / Канада / Испания
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Моя жизнь без меня, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Изабель Койшет Изабель Койшет Isabel Coixet
В ролях
Сара Полли Сара Полли Sarah Polley Аманда Пламмер Аманда Пламмер Amanda Plummer Леонор Уотлинг Леонор Уотлинг Leonor Watling Дебора Харри Debbie Harry Скотт Спидмэн Скотт Спидмэн Scott Speedman
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