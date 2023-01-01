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Любовь Свана
Любовь Свана, 1984: актеры и роли
Un amour de Swann
Любовь Свана
1984 / Франция / Германия
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Любовь Свана, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф
В ролях
Орнелла Мути
Ornella Muti
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Ален Делон
Alain Delon
Мари-Кристин Барро
Marie-Christine Barrault
Ролан Топор
Roland Topor
Жоффруа Тори
Geoffroy Tory
Бруно Тост
Bruno Thost
Жак Боде
Jacques Boudet
Николя Бэби
Филиппин Паскаль
Шарлотт Керр
Charlotte Kerr
Анн Беннент
Жан-Луи Ришар
Jean-Louis Richard
Жан-Франсуа Бальмер
Jean-François Balmer
Натали Жуве
Фанни Ардан
Fanny Ardant
Катрин Лашанс
Catherine Lachens
Шарлотт де Тюркейм
Charlotte de Turckheim
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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