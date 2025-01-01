Меню
Фильмы
Классный мюзикл
Награды и номинации фильма Классный мюзикл
Награды и номинации фильма Классный мюзикл 2006
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Children's Program
Победитель
Outstanding Children's Program
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
