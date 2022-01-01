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Первооткрыватели
Первооткрыватели, 1985: актеры и роли
Explorers
Первооткрыватели
1985 / США
6.6
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Первооткрыватели, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте
Joe Dante
В ролях
Итан Хоук
Ethan Hawke
Ривер Феникс
River Phoenix
Боби Файт
Брэдли Грегг
Bradley Gregg
Аманда Петерсон
Amanda Peterson
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