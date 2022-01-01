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Первооткрыватели
Киноафиша Фильмы Первооткрыватели Первооткрыватели, 1985: актеры и роли
Explorers Первооткрыватели 1985 / США
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Первооткрыватели, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте Джо Данте Joe Dante
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Ривер Феникс Ривер Феникс River Phoenix Боби Файт Брэдли Грегг Брэдли Грегг Bradley Gregg Аманда Петерсон Amanda Peterson Дэна Айви
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