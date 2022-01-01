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Астерикс и Обеликс против Цезаря Астерикс и Обеликс против Цезаря
Киноафиша Фильмы Астерикс и Обеликс против Цезаря Астерикс и Обеликс против Цезаря, 1999: актеры и роли
Astérix et Obélix contre César Астерикс и Обеликс против Цезаря 1999 / Франция / Германия / Италия
7.3 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Астерикс и Обеликс против Цезаря, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Зиди Клод Зиди Claude Zidi
В ролях
Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Кристиан Клавье Кристиан Клавье Christian Clavier Роберто Бениньи Роберто Бениньи Roberto Benigni Мишель Галабрю Michel Galabru Клод Пипло Дэниэл Превост Пьер Палмаде Pierre Palmade Летиция Каста Летиция Каста Laetitia Casta Ариэль Домбаль Arielle Dombasle
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