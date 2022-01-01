Смотрите фильмы за 1
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Белль и Себастьян: Новое поколение"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Буш
Буш, 2008: актеры и роли
W.
Буш
2008 / США
Трейлер
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Буш, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Джош Бролин
Josh Brolin
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
Эллен Берстин
Ellen Burstyn
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Майкл Гэстон
Michael Gaston
Джеймс Мартин Келли
James Martin Kelly
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Отзывы
2022, Россия, комедия, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Отзывы
2022, Россия, детский
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»