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Буш Буш
Киноафиша Фильмы Буш Буш, 2008: актеры и роли
W. Буш 2008 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Буш, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун Оливер Стоун Oliver Stone
В ролях
Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin Элизабет Бэнкс Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Йоан Гриффит Йоан Гриффит Ioan Gruffudd Эллен Берстин Эллен Берстин Ellen Burstyn Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Майкл Гэстон Michael Gaston Джеймс Мартин Келли James Martin Kelly
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