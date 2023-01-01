Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Презумпция невиновности
Киноафиша Фильмы Презумпция невиновности Презумпция невиновности, 1990: актеры и роли
Presumed Innocent Презумпция невиновности 1990 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Презумпция невиновности, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Брайан Деннехи Брайан Деннехи Brian Dennehy Рауль Хулиа Бонни Беделиа Bonnie Bedelia Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Джон Спенсер John Spencer Том Мардиросян Tom Mardirosian Пол Уинфилд Paul Winfield
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App