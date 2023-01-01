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Презумпция невиновности
Презумпция невиновности, 1990: актеры и роли
Presumed Innocent
Презумпция невиновности
1990 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Презумпция невиновности, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Брайан Деннехи
Brian Dennehy
Рауль Хулиа
Бонни Беделиа
Bonnie Bedelia
Грета Скакки
Greta Scacchi
Джон Спенсер
John Spencer
Том Мардиросян
Tom Mardirosian
Пол Уинфилд
Paul Winfield
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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