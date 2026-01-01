Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Беглец 1993

Оскар 1994 Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Best Action Sequence
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
