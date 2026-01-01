Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Аватар: Пламя и пепел»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Беглец
Награды и номинации фильма Беглец
Награды и номинации фильма Беглец 1993
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Special Effects
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Special Effects
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Action Sequence
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best Male Performance
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме)
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики
Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667