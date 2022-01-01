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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Самолет Президента
Самолет Президента, 1997: актеры и роли
Air Force One
Самолет Президента
1997 / США / Германия
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Самолет Президента, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Wolfgang Petersen
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Гэри Олдман
Gary Oldman
Гленн Клоуз
Glenn Close
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Лизель Мэтьюз
Пол Гилфойл
Paul Guilfoyle
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Дин Стокуэлл
Dean Stockwell
Том Эверетт
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