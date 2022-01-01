Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самолет Президента Самолет Президента
Киноафиша Фильмы Самолет Президента Самолет Президента, 1997: актеры и роли
Air Force One Самолет Президента 1997 / США / Германия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Самолет Президента, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен Вольфганг Петерсен Wolfgang Petersen
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Венди Крюсон Венди Крюсон Wendy Crewson Лизель Мэтьюз Пол Гилфойл Пол Гилфойл Paul Guilfoyle Ксандер Беркли Ксандер Беркли Xander Berkeley Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Дин Стокуэлл Dean Stockwell Том Эверетт
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Приложение киноафиши