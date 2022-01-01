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Сабрина
Сабрина, 1995: актеры и роли
Sabrina
Сабрина
1995 / США / Германия
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Сабрина, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак
Sydney Pollack
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Джулия Ормонд
Julia Ormond
Грег Киннир
Greg Kinnear
Нэнси Маршан
Nancy Marchand
Джон Вуд
Ричард Кренна
Richard Crenna
Энджи Дикинсон
Angie Dickinson
Дэна Айви
Мириам Колон
Míriam Colón
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