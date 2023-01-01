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Дантон
Киноафиша Фильмы Дантон Дантон, 1983: актеры и роли
Danton Дантон 1983 / Франция / Польша / ФРГ
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Дантон, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Войцех Пшоняк Wojciech Pszoniak Ролан Бланш Roland Blanche Патрис Шеро Патрис Шеро Patrice Chéreau Богуслав Линда Богуслав Линда Boguslaw Linda Анджей Северин Andrzej Seweryn Анн Альваро Анн Альваро Anne Alvaro
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