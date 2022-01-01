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Киноафиша Фильмы Сезон открытий Сезон открытий, 2008: актеры и роли
Сезон открытий 2008 / Россия / Украина
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Сезон открытий, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вячеслав Афонин
В ролях
Константин Афанасьев Вероника Лысакова Наталья Гребенкина Максим Заусалин Максим Заусалин Игорь Салимонов
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
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