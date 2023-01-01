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Портной из Панамы
Портной из Панамы, 2000: актеры и роли
The Tailor of Panama
Портной из Панамы
2000 / США / Ирландия
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Портной из Панамы, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бурмен
John Boorman
В ролях
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Хэрри Дитсон
Джон Полито
Jon Polito
Джонатан Хайд
Jonathan Hyde
Марк Марголис
Mark Margolis
Кен Дженкинс
Ken Jenkins
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Джон Форчун
Дэвид Хэйман
Мартин Ферреро
Martin Ferrero
Хэролд Пинтер
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Катрин МакКормак
Catherine McCormack
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