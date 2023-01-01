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Искры из глаз Искры из глаз
Киноафиша Фильмы Искры из глаз Искры из глаз, 1987: актеры и роли
The Living Daylights Искры из глаз 1987 / Великобритания / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Искры из глаз, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Глен
В ролях
Тимоти Далтон Тимоти Далтон Timothy Dalton Джо Дон Бэйкер Joe Don Baker Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies Арт Малик Арт Малик Art Malik Роберт Браун Андреас Вишневски Andreas Wisniewski Десмонд Лльюэлин Desmond Llewelyn Томас Уитли Thomas Wheatley Мэриам д'Або Ерун Краббе
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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