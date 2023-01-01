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Ромасанта: Охота на оборотня
Ромасанта: Охота на оборотня, 2004: актеры и роли
Romasanta
Ромасанта: Охота на оборотня
2004 / Испания
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме
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Ромасанта: Охота на оборотня, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пако Пласа
Paco Plaza
В ролях
Эльза Патаки
Elsa Pataky
Гари Пикер
Дэвид Гант
David Gant
Джон Шариан
Луна МакГилл
Luna McGill
Мару Вальдивьелсо
Карлос Рейг
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